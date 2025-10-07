奧運金牌“部長”李洋備詢處女秀　卓榮泰救援

左起，“運動部長”李洋、“行政院長”卓榮泰及“教育部長”鄭英耀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文、張穎齊）現年30歲的奧運羽球雙金牌選手李洋被延攬擔任新成立的“運動部部長”，今天是他上任後的首次“立法院”備詢，中國國民黨“立委”林倩綺關心“運動部”人事案獨大的問題，李洋沒聽懂，先歪頭皺眉回問“委員是提到‘國體大’太多人是嗎？還是？”林補充說“本席在說人事獨大，沒有特別指涉什麼”李洋才尷尬笑了出來。



李洋曾獲2024年夏季奧林匹克運動會羽球男子雙打比賽、2020年夏季奧林匹克運動會羽球男子雙打比賽兩面奧運金牌，也是台灣首次有奧運金牌得主出任運動行政主管。傳出他因入閣損失了新台幣3千萬元的品牌代言酬勞。



一旁的“行政院長”卓榮泰則趕緊救援說，當初在邀請這些“部會”首長時，就沒有考慮他們是不是單一，因為我們是希望他們能夠投入對運動改革，因此是拿他的長處、取他長處，委員的顧慮不會發生。



卓榮泰今天繼續率“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢，林倩綺和國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、藍委翁曉玲聯合質詢90分鐘，由於前面一個多小時都聚焦在傅崐萁和卓榮泰為了花蓮災情的言詞交鋒，最後剩下的時間才由林倩綺點名李洋上台備詢。



林倩綺質詢時詢問，“運動部”9月9日正式掛牌，至今將近一個月，帶著全民對體育發展寄予厚望，不過，近期有聲音認為，體育部人事獨大，體育發展過去是‘國體大’、台師大、北市大、台體大，跟各界學術訓練系統共同參與，相互制衡，讓資源透過多元觀點並進，現在決策人事佈局，讓人懷疑集中單一體系，恐怕壓縮學術單位地方教練發展空間。

