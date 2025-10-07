酸高雄大峽谷被劉世芳糾正　白委林國成反嗆

白委林國成。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）高雄市美濃多處農地及公有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如“大峽谷”，正由檢調偵辦中。台灣民眾黨籍“立委”林國成今天在“立法院”總質詢時，以“邁瑩大峽谷（指高雄市長陳其邁、高雄綠委邱議瑩）”來稱呼，隨即引來“內政部長”劉世芳回應說，那不叫邁瑩大峽谷，請不要污名化高雄市長跟“立委”。



此舉讓林國成動怒說，報章媒體和網路上都這樣用，“妳叫我不能用這個，還需要妳來糾正我啊？”劉才趕緊回說，尊重委員。



“行政院長”卓榮泰今天率“閣員”前往“立法院”進行施政報告並備詢。林國成質詢時，針對高雄美濃盜採砂石案，秀出一張上頭標註“邁瑩大峽谷”的照片，他向卓榮泰表示，高雄盜採砂石問題都可以防範，卓若下令，該是地方執行就執行，該是政府督促就督促，身為最高行政首長，執政好與壞，卓榮泰要負很大責任，所以建議處理盜採砂石和破壞環境問題，要有相關的SOP出來。



卓榮泰對此並未正面回應，但一旁的劉世芳則趕緊說，高雄部分正在處理，檢調在處理，但請不要污名化，因為那不叫邁瑩大峽谷，不要污名化高雄市長跟“立委”。



林國成對此露出無奈表情，且愈講愈氣地表示，“你們又在政治了！”，現在大家都這樣形容，他講這樣有什麼錯？報章媒體都這樣寫，“妳告訴我有什麼錯？”劉世芳繼續回應說，請委員不要污名化，因為那邊地理位置不叫這名字。



讓林國成對此怒回，“那妳叫報章雜誌不要登啊！現在電視也這樣報，妳叫我不能用這個？還要妳來糾正我啊？”劉世芳這才趕緊回說，尊重委員。