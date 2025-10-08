許文忠：美國蠶食晶片產業　台灣無法擋

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月8日電（記者 方敬為）針對美方拋出台灣晶片產能五五分，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，雖然台官方宣稱關稅談判未觸及相關議題，但“行政院副院長”鄭麗君一方面卻宣示要複製“台灣模式”助美建置科學園區，不免引人聯想。美國此舉是明目張膽的蠶食台灣晶片產業，按台官方的態度以及美國對企業的各種壓力措施來看，台灣恐怕擋不住。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月24日接受《福斯財經新聞網》專訪時表示，台灣生產了全球99%的先進晶片，從風險管理角度來看，有戰略與經濟上的風險，因此必須把30%至50%的產能帶回美國或美國的友邦，例如日本或中東國家。相關說法引起討論。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也在27日受訪時重申，“在中國威脅攻打台灣狀況下”，他會在任內確保四成晶片製造回流至美國，最終目標是美國與台灣各製造五成美國所需晶片，也就是美台生產各半，“五五分”。



許文忠指出，美國目前的戰略非常清楚，就是要“養”自己的高科技產業，所以首先要把錢與技術吸引到美國去，但代價明顯，因為在美國生產的成本會比較高，所以後續要進一步設法擴張市場佔有率，確保自家企業的銷售與客戶，這就是拋出晶片五五分的目的。



他表示，台積電多年來建立起龐大且分散的客戶群與製程能力，這讓台灣在“市場與客戶名單”上具有優勢；而若美國透過補貼、政策與關稅手段要求所謂的“五五分”，即美台產能各分一半，表面上看似公平，實際上可能隱含要把台灣多年累積的市場與客戶逐步轉移、甚至挪用給在美生產的同類企業。

