高雄初選大亂鬥　柯志恩反擊逼賴瑞隆急回

藍委柯志恩7日率國民黨高雄市議會黨團開記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍“立委”柯志恩7日率國民黨高雄市議會黨團開記者會，痛批民進黨為轉移美濃大峽谷焦點抹黑她為自盜自演，對此將提告。黨團也在記者會中爆料涉案地主家人與爭取市長初選的綠委賴瑞隆有關，做出一波反擊，逼賴瑞隆急回應“勿枉勿縱、嚴加查辦”，掀藍綠政治攻防。



高雄市議會第4屆第6次定期大會7日進行市長施政報告。國民黨高雄市議會黨團在質詢後舉行記者會，柯志恩率20多位藍營議員一同出席，痛批“美濃大峽谷、大樹光電場、馬頭山掩埋場”等環境案件已成高雄奇景，但民進黨籍高雄市長陳其邁做沒半步、只會震怒。



國民黨高雄市議會黨團記者會爆料美濃大峽谷成功段89號其中一位地主的周姓被告，就是旗山區永和里長周銹玉的丈夫，且周銹玉還是有意參選高雄市長的綠委賴瑞隆的大旗美後援會一員，依照民進黨的標準，難道賴瑞隆不知道嗎？要不要出面說明。



柯志恩表示，她因接獲盜採砂石陳情辦理會勘，卻因一名有來會勘的無黨籍議員前特助石女被查出也是地主，她就遭民進黨抹黑成“自盜自演”，甚至還說此地主就是她的助理。她怒指，沒有證據就含血噴人，這是誣告，有刑責的，這部分她已做出提告。



另外，柯志恩提到，處理盜採砂石陳情後必須承認包含她、議員、幕僚都承受非常多壓力，甚至地方人士希望她請隨扈來保護自身安全，很多人直接或間接告訴“水很深”，她則強調對安全仍有信心，且希望不管藍綠，檢調有證據就辦到哪裡。



對於藍營記者會的指控，賴瑞隆辦公室回應，針對任何破壞環境，盜採砂石並回填廢棄物的惡劣行徑，賴委員要求政府強力查辦，司法也應勿枉勿縱嚴查嚴辦，任何志工支持者，賴委員都秉持這樣的立場，沒有灰色空間。



此外，旗山區永和里長周銹玉也回應，遭刻意影射與美濃盜採砂石案地主有所關聯，她已和前夫離婚4年多，彼此無涉，任何把她與此案連結的說法皆屬無中生有。在地服務並無黨派之分，但因市長選舉升溫無端受到污蔑，轉移焦點作法令人不齒。