陳其邁施政報告　藍送震怒丸、綠送翻轉布丁

民進黨籍高雄市長陳其邁7日上午在高雄市議會施政報告，國民黨高雄市議會黨團準備道具“震怒丸”，暗諷陳其邁出事只會震怒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁7日上午在高雄市議會施政報告，議會藍綠黨團展開政治攻防，國民黨高雄市議會黨團準備了惡搞的“震怒丸”，暗諷陳其邁出事不要只會震怒，要陳多做實事；民進黨團則準備了“翻轉布丁”，以“翻轉高雄”的寓意來送暖肯定陳其邁。



高雄市議會第4屆第6次定期大會7日開議，民進黨籍高雄市長陳其邁進行施政報告，隨後由國民黨、無黨團結聯盟、民進黨團依序進行黨團質詢。



國民黨高雄市議會黨團7日質詢時有備而來，20多位議員上陣擺出大陣仗，陸續接棒拿麥克風痛批陳其邁力推觀光，高雄近期卻出現“美濃大峽谷、大樹光電場、馬頭山掩埋場”3大奇景，質疑陳其邁是“做沒半步？只會震怒！”



國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽拿出道具“震怒丸”，暗諷陳其邁經常在高雄爆出負面新聞時“震怒”，要陳其邁多做事、“震怒丸少吃一點”，並批美濃大峽谷來若要回填找不到行為人求償，新台幣184億元恐由市府買單，都是納稅人的錢。



國民黨籍高雄市議員白喬茵則準備了一小袋的“受汙染的土”要送給陳其邁，指出馬頭山掩埋場被傾倒2800公噸的含鉛和營建廢棄物，但今年2月20日追查到，市府卻直到9月才去現場採檢，拖了半年，早就揮發或滲入了，質疑難怪市府檢測均正常。



民進黨高雄市議會黨團採個別議員在座位上來進行質詢，民進黨高雄市議會團總召江瑞鴻、綠議員李雅慧、綠議員鄭孟洳則端上目前超商剛開賣最夯的“翻轉布丁”來送給陳其邁，大讚陳其邁任期迎來台積電設廠，並祝福持續成功“翻轉高雄”。陳其邁笑容滿面接受，並由幕僚代為收下。