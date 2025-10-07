美前國安顧問：北京4年不戰也能掀台灣危機

賴清德2025年2月17日會見美國前白宮副國安顧問博明。(照片：“總統府”提供資料照) 中評社台北10月7日電／外媒報導，美國前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）日前表示，未來4年中國大陸不必動武，就能對台灣造成嚴重危機，他也不認同美國總統特朗普讓輝達執行長黃仁勳等私人顧問插手美國國安問題。



市場分析新聞網站“Top1000funds.com”6日報導，博明9月下旬在美國史丹佛大學舉行的“Fiduciary Investors Symposium”論壇上警告，未來4年中國大陸不必發動全面戰爭，就能對台灣造成“非常嚴重的危機”，甚至能讓特朗普等更多人“夜不成寐”。



博明指出，北京就算不發動熱戰，仍有許多方法讓台灣不好過，其中一種是對全球主要船運公司發布通知，要求必須先獲得北京同意才能停靠台灣港口，“這將立即讓全球海運業進退維谷”，屆時船運公司要麼放棄台灣是“主權國家”的主張，要麼面臨無法和大陸貿易的風險，後者恐釀成多數航運企業倒閉。



博明也將台灣比喻為收費站，解放軍要派出船艦、潛艇、飛機前都要先經過收費站，奪取台灣將能讓解放軍擺脫第一島鏈的地理限制，因此中國大陸的軍事理論認為，拿下台灣就能有效包圍日本，癱瘓日本的整體戰略防禦構想，甚至切斷日本的能源、糧食供應。



博明在特朗普第一總統任期內擔任副國安顧問，他認為特朗普實際上並未將國家安全視為第一優先要務，反而更關注收緊移民政策，這比較像是經濟外交政策，而非安全政策，特朗普也關注擴大對聯準會、媒體的控制。



博明也提到特朗普裁減國家安全會議（National Security Council，NSC）的問題，截至8月，白宮只剩下36名政策顧問負責國安議題，這類工作實際上被私部門顧問取代，例如白宮AI事務主管塞克斯（David Sacks），博明形容塞克斯就是個“兼差的”AI及加密貨幣官員；另外還有黃仁勳，他直言黃仁勳“根本不是政府官員”，卻取代馬斯克成為特朗普的科技、AI首席顧問，在這些技術對國安構成的影響層面提供建議。



博明說，“我們現在的處境比第一屆政府更奇怪，當時特朗普總統身邊圍繞的都是將軍，他們會在危機爆發前提出（國安）問題。”



展望美中關係，博明認為特朗普將面臨兩難，一方面試圖對中國大陸課重稅，另一方面又意識到北京正快速推進與美國脫鉤，他預期北京可能會同意採購一些美國大豆或更多波音飛機，但不會改變讓中國大陸擺脫依賴美國及其他民主國家的經濟模式。