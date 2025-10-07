蕭旭岑：明年綠若敗　美或扶植蔡英文陳其邁

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／馬英九基金會執行長蕭旭岑7日在廣播節目表示，2026若賴清德領導的民進黨在“九合一”吞敗，蔡英文不論當“造王者”或“重新當后”都有想像空間，並認為若賴清德路線被否定，美國可能扶植蔡英文或民進黨籍高雄市長陳其邁“坐轎”，並研判蔡英文重啟“想想論壇”與此有關。



由蔡英文“小英基金會”創立的“想想論壇”，3日重新改版再推出，強調呈現多元意見的平台、一個可以進行理性溝通的平台。在這紛擾的時刻裡，邀請大家一起思索政策的可能性，一起為台灣的未來想想。蔡英文動作引起很多揣測。



蕭旭岑7日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時說，2026延續大罷免局面，民進黨想必會出現亂局，蔡英文不論當“造王者”或“重新當后”都有想像空間，因此她必須重啟“想想論壇”，代表有兵馬，以及民進黨內的正當性，若賴清德2026“九合一”失敗，代表八炯、曹興誠等路線錯誤，屆時蔡英文路線就會浮現。



蕭旭岑表示，2026之後，蔡英文一定會扮演角色，無論是“抬轎者”或“坐轎者”，當賴清德路線被否定，美國也會緊張，一定要扶植民進黨抗中政黨、且最好是執政黨，當賴清德是扶不起的阿斗，就要重新布局2028大選，蔡英文重啟“想想論壇”，代表民進黨內的腥風血雨準備上演。



蕭旭岑說，另一個觀察點是高雄市長陳其邁未被列入民進黨選戰布局相關小組，因此陳其邁可能被賴清德視為強勁對手，未來政局演變，民進黨內茶壺風暴可以觀察。