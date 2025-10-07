鄭文燦案第3度換法官　新手接案續審

鄭文燦時隔2個月後7日再次出庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月7日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年，法院審理中。鄭案從遭起訴後審理至今僅1年1個多月來，桃園地方法院已三度更換法官，9月新接任鄭案的受命法官田時雨更是2年前才考上司法官的菜鳥法官，讓鄭案的後續審理更加引發外界關注。



鄭文燦去年7月11日遭收押禁見，8月28日以新台幣2800萬元交保，直到去年12月19日才首次開庭。鄭案審理至今已開過8次庭，但法官卻已3度更換，最早在鄭文燦被起訴後的合議庭審判長原為江德民，但江卻突然在去年10月因病住院並請長假1年直到退休。後來受命法官廖奕淳接手審理近5個月後，也同樣因病住院請長假1年，今年5月到8月間則改由審判長孫立婷代管案件，繼續審理此案。



由於每年8月是全台法官的輪調期，因此鄭案在上次8月7日開庭最後，審判長孫立婷諭知10月7日才會再開庭，預留2個月的時間讓可能因此異動的法官有足夠時間可以準備。因鄭案原本受命法官廖奕淳因病請長假至今仍未銷假上班，審判長孫立婷僅是臨危授命代管案件，因此在8月28日司法新事務年度開始，桃園地方法院依相關規定讓鄭案重新抽籤。



鄭案在9月4日抽籤後，由桃園地方法院刑十一庭“芳股”法官田時雨中籤為受命承辦法官，審判長則為資深法官潘政宏、陪席法官為蔡旻穎法官。



據了解，鄭案受命法官田時雨是司法官64期結業，台大法律系畢業，畢業後考上二等書記官便分發到桃園地檢署任職，曾任桃園地檢署資料科長，直到2年前考上司法官，今年受訓後又分發到桃園地院服務，未料剛上任就是擔任鄭案受命法官。



雖然鄭案的受命法官是菜鳥法官，但桃園地方法院強調，鄭案審判長潘政宏則為司法官班31期結業，是資深法官，專精刑事審判，學養深厚，經驗極為豐富，相信一定能帶領合議庭接續妥速審理。另外，陪席法官為58期蔡旻穎，於2018年由律師轉任法官，同樣擁有豐富經驗。