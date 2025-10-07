柯文哲批檢方編派故事　人二室還在？

柯文哲批，檢方編故事做政治偵防，質疑人二室還在？（照片：柯文哲臉書） 中評社台北10月7日電／台北地方法院7日審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，這是柯文哲首次以證人身分出庭作證。針對檢察官林俊廷追問查扣的隨身硬碟“工作簿” 檔案內容，柯文哲質疑，檢方查扣他的手機、硬碟，從上萬筆資料編派故事，你們是在做政治偵防還是刺探民眾黨政黨秘密？你們拿了來路不明的行事曆，說是台北市政風處、秘書處給的，但怎麼會連當醫生的時候的行程都有？“難道威權時代的人二室還在？”



柯文哲7日在臉書發文表示，檢察官林俊廷從A1-37硬碟追問，從上萬筆資料中刻意揀選個別單一檔案，問“有沒有看過？”“這個檔案是誰做的？”“你有哪個幕僚可以做這種人才資料檔案？”檢察官更不斷刺探：某筆捐款是不是給XXX、XXX使用？



柯文哲怒駁，在你們到我家搜索之前，你們根本沒有任何證據，你們查扣他的手機、硬碟，從上萬筆資料編派故事，你們是在做政治偵防還是刺探民眾黨政黨秘密？！你們拿了來路不明的行事曆，說是台北市政風處、秘書處給的，但怎麼會連他當醫生的時候的行程都有？“難道威權時代的人二室還在？！”



對於部分企業人士捐款，柯文哲表示，“我們家完全就沒有金流，我從來就不拿錢回家，選舉的錢絕對沒有私用。”檢察官卻刻意一直用各種問題影射、醜化他，不管是製作選舉小物、募款、開售票演唱會，都打成違法，他不但被羅織了各種罪名，檢察官還要逼他自證有罪。