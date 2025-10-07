陳文甲：高市早苗勝出三關鍵　特朗普支持

開南大學副校長陳文甲受訪。（截自“新聞放鞭炮”YouTube直播畫面) 中評社台北10月7日電／高市早苗當選日本自民黨總裁，可望成為日本第一位女首相。台灣開南大學副校長陳文甲今天指出，高市能勝出主要有三大關鍵，包括個人優異條件、黨員和麻生派支持，而最重要的是美國總統特朗普也認同。

陳文甲今天早上接受電台節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻訪問時表示，高市早苗當選的臨門一腳是前首相麻生太郎支持，而很重要的一部分是麻生也去會見過特朗普，所以特朗普可能當時下了一個密室指令，要其支持高市，畢竟高市是安倍晉三2．0；過去從日本博弈事業的條款通過開始，安倍跟特朗普培養了深厚的情誼，支持高市也是看在她比較能貫徹特朗普的意志。



陳文甲提到，美日的關稅協議當中包括連接日本的軍事、經濟安保，這禮拜日本股市大漲逾2100點、日幣貶破1美元兌150日圓大關，當中漲的是軍工股、三菱重工，特朗普希望日本能在軍事安保與美國結合，因此軍工股漲得特別狠，這部分是特朗普的因素。



陳文甲說，就觀察上，黨員票多為高市早苗拿下，反映出地方非常支持她，不管是想當中央或地方代表，勢必要跟黨員呼應，“一定要很強的母雞才能帶動小雞”，民意和黨意不能忽視，因此高市理所應當勝出。



陳文甲表示，雖然第一輪在國會議員票，高市早苗拿64票輸給小泉進次郎的80票，但在黨員票則拿到119票，高市在第一輪加總共有183票；小泉80票加上黨員的84票共164票，第一輪即輸給高市；但2024年高市和石破茂在競爭時，即便高市贏下第一輪，第二輪仍遭黨內圍剿，導致失利。



陳文甲指出，此次顯而易見的是，高市早苗因為有了前車之鑑，知道自己需要在第二輪投票去彌補過去的不足，最後在第二輪的地方票比小泉進次郎多贏下25票，雙方國會議員票與地方票加總是185票比上156票，高市贏下總裁之位。



陳文甲再指，麻生太郎至少掌握43票國會議員票，全都支持高市早苗。他也直呼，麻生果然姜是老的辣，他先前就說過誰第一輪勝出就將支持誰，但麻生可能也已經預測高市會是第一，因為高市拿下比較懸殊的黨員票，算是預留伏筆。