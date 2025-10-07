白委轟卓榮泰閃避政治責任　能源2.0空轉

民眾黨委員劉書彬。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月7日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”院會上，台灣民眾黨“立委”劉書彬針對能源政策猛烈抨擊“行政院長”卓榮泰，痛批政府的“非核家園”導致供電吃緊、再生能源跳票，質疑卓榮泰“不想負政治責任、能源2.0也不想做”。劉書彬指出，台灣能源規劃缺乏整體性，國際早已採行“核綠並進”及“24小時無碳電”趨勢，呼籲政府面對現實。卓榮泰則回應，能源2.0已啟動，將以多元綠能與電網韌性強化為方向推動。



近期高雄興達電廠機組火警與9月中電力備轉容量降至警戒橘燈，引發台灣社會再度對供電穩定的關切。劉書彬在質詢中指出，政府原訂的再生能源占比“要到明年才達20%”，而台灣內部用電需求每年成長1.8%以上，顯示政策執行進度嚴重落後。她批評民進黨政府長期“東補西修”，缺乏整體戰略，僅以意識形態推動“非核家園”，導致電力結構失衡。



劉書彬進一步指出，全球企業已從“RE100”邁向“24/7無碳電”的國際減碳標準，而台灣仍停留在過時思維。她強調，包括美國、日本與韓國在內的32個國家都採行“核能與綠能並進”政策，政府應順應潮流，正視能源安全與減碳責任。她以9月17日出現的供電吃緊為例，痛批政府“用政治作為處理能源問題”，要求“行政院”提出系統性藍圖，否則“明年若能源2.0無成果，‘“行政院長”’就該負起政治責任”。



對此，卓榮泰回應表示，賴清德已指示推動“能源2.0”政策，將以發展多元綠能、深度節能、科技儲能與強化電網韌性為主軸。他說，修法後“非核家園”政策已無時間限制，但傳統核能仍對後代構成風險，政府將以新技術與電網強化確保穩定供電與減碳進程。卓榮泰強調，行政團隊已有明確政策、經費與期程，將依既定方向推進。



劉書彬最後重申，“行政院”必須提出清晰的能源轉型藍圖，否則卓榮泰若無法在任內拿出具體成果，應為能源政策停滯負起政治責任。