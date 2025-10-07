“邁瑩大峽谷”被炒熱　邱議瑩怒批揚言提告

綠委邱議瑩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）高雄市美濃大峽谷發生非法盜採砂石案，引發譁然，網路輿論、甚至是Google地標出現將美濃大峽谷稱作“邁瑩大峽谷”來揶揄民進黨籍高雄市長陳其邁、“立委”邱議瑩。邱議瑩強烈不滿，7日痛批將會保留法律追訴權，更可能是有心人士企圖對市長選舉做操作。



民進黨2026高雄市長將進行初選提名作業，已表態角逐者有綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，藍營則為中國國民黨籍“立委”柯志恩。美濃大峽谷於今年8月發生非法盜採砂石事件，9月5日更在柯志恩現勘下，引爆輿論關注，隨後網路上出現戲謔操作，將美濃大峽谷等各社群平台上的名字更改為“邁瑩大峽谷”。



民眾黨籍“立委”林國成7日上午在議場質詢“行政院長”卓榮泰、“內政部長”劉世芳，秀出媒體報導“邁瑩大峽谷”的相關新聞，引發劉世芳不滿，要求林國成別汙名化陳其邁、邱議瑩，林國成氣炸反擊說是媒體報導的，需要特別糾正他嗎？



邱議瑩下午在議場前受訪表示，針對林國成質詢提及“邁瑩大峽谷”，她必須提出嚴正抗議，她不是地主、偷盜採者，把土地悲劇掛上她跟陳其邁名字，是非常大的影射羞辱，她希望林國成對她提出道歉。



邱議瑩說，她也支持檢調加速嚴辦不法集團，對土地傷害，要早日繩之以法，她在開議時也率先提出《土石採取法》修正草案，要增加罰則外，對整個責任鏈也要放進去，包括地主、司機、車行等，她希望把這一連串產業鏈加入罰則，讓地方政府執行效果更強而有力、更迅速，對不法集團有行政裁罰、刑罰。