綠委王義川促中小學禁抖音　鄭英耀允諾研議

綠委王義川。（中評社 張穎齊攝） 綠委王義川（右）質詢台“教育部長”鄭英耀（左）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）民進黨籍不分區“正國會”“立委”王義川7日質詢提出，來自中國大陸的社群平台TikTok有危害個資法疑慮，要求全台灣的中小學校園全面禁止使用。台“教育部長”鄭英耀應允會研議，讓老師去指導學生不要使用。



王義川質詢，台灣的國中、小學生很愛使用抖音，小孩們有時白目，都不知道使用抖音這件事的嚴重性，然後就去使用，這與侵害小朋友的個資法很有關係，“行政院長”卓榮泰知道嗎？有使用過嗎？



卓榮泰說，他的確有常常看到抖音連結，他從來都不點進去，但曾有不小心點進去過，發現進入的頁面要求完成一些程序，他從不去使用登錄，謝謝委員。



王義川說，針對現在台灣的國中小網路、電腦、學習，小朋友若使用到抖音，除了侵害自己的個資，搞不好還自己將零用錢都匯出去了，因此他要求鄭英耀，去對學校的老師、學生們，都必須在校園內禁用抖音。



王義川說，當然小孩回到家、回到爸媽身邊就管不了使不使用抖音了，但起碼全台國中、小校園內，不管是手機還是其他電子設備，都不要再用抖音，“教育部”有無辦法？要知道竟還有出現老師出的暑假作業中，要小朋友拍攝放抖音的作業，這事情是愈來愈嚴重。



鄭英耀答詢，的確要朝隔離的方向，“教育部”有透過三大電信公司，希望針對老師、小朋友在校園內使用抖音的行為，做處理、隔離，他會再研議看看，要怎樣教老師指導學生不要使用抖音，研究看看怎麼建立這樣的機制。