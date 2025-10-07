國民黨主席政見會台中場　聚焦盧秀燕

國民黨主席候選人首場政見發表會7日下午在台中登場。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人首場政見發表會今天下午在台中登場，6位選將齊聚一堂，與中部黨員互動，並不約而同提到“藍營一姐”台中市長盧秀燕，透過尊盧爭取中部黨員支持，本場政見會包括台中、彰化、南投地方黨部號召黨員約200人參與，中台灣黨員人數可觀，加上有台中紅、黑派、彰化謝家、南投縣長許淑華等系統，成為各路選將必爭之地。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



國民黨中央黨部原規劃舉辦8場全台分區政見發表會，因花蓮馬太鞍溪溢堤災情，黨秘書長黃健庭4日邀集6位候選人代表協調討論，將8場政見會縮減為3場，保留台北、台中、高雄等場次，首場於10月7日下午在台中舉行。



6位候選人先完成號次抽籤後，各發表政見15分鐘，值得注意的是，大家都不約而同提及與台中市長盧秀燕的關係及互動，透過“尊盧”爭取中部黨員支持，盧秀燕雖然人不在現場，卻成為政見會另類要角。



本場政見會別具指標，除了是第一場中央黨部辦理的內部政見會，也因為與盧秀燕有地緣關係，加上有台中紅、黑派、彰化謝家、南投縣長許淑華等地方派系人馬在場，6位選將除了發表政見外，都積極拜票、拉票，爭取支持。