張亞中預告明晚合體盧秀燕　討論政黨發展

國民黨主席候選人張亞中接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人首場政見發表會今天下午在台中登場，候選人張亞中受訪強調，他比其他候選人準備得更萬全，其他人都是在台中市長盧秀燕宣布不選後，才匆忙上陣，這點他有自信，在改革國民黨方面，比其他人選更有能力，他並預告，8日晚間將與盧秀燕合體，兩人會交換政黨發展、“國家”發展等理念，尋求盧市長的支持。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



國民黨中央黨部原規劃舉辦8場全台分區政見發表會，因花蓮馬太鞍溪溢堤災情，黨秘書長黃健庭4日邀集6位候選人代表協調討論，將8場政見會縮減為3場，保留台北、台中、高雄等場次，首場於10月7日下午在台中舉行。



張亞中表示，他在台中的政見會將向黨員同志闡述，如何讓國民黨成為一個開放的政黨、有制度的政黨，並且要找回理念、思想，更重要的是，如何讓國民黨成為一個“創造和平”的政黨。



張亞中強調，他參選國民黨主席已準備許久，有非常完整的領導統御方針，而其他的候選人都是在盧秀燕宣佈不選黨魁以後，才匆忙的上陣，從近幾場辯論會的表現來看，其他候選人對於如何改革國民黨，都沒有充分的準備及具體方式，這對黨的發展是非常遺憾的事。



張亞中並預告，他在8日晚間將與盧秀燕合體，兩人會一起品嚐小吃，並且就政黨及“國家”發展等議題交換意見，他也相信盧市長一定會站在公正、公平的立場，對每個候選人表達祝福，他也會盡量爭取盧秀燕支持。