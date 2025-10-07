卓榮泰籲藍白別破壞財政紀律　盼韓國瑜協商

“立法院長”韓國瑜主持院會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰7日在“立法院”答詢指出，針對明年“中央政府”編列的3兆350億元新台幣總預算，他希望中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團不要用表決，就想破壞財政紀律，並懇請國民黨籍“立法院長”韓國瑜一起與他坐下來談。



主持院會的韓國瑜則靜靜看著卓榮泰，未予回應。



民進黨籍“立委”徐富癸質詢指出，國民黨團稱卓榮泰違法、“違憲”，苛扣軍人、公教的待遇，揚言要告卓瀆職、違法，卓榮泰怎看？這樣的藍白很傲慢、沒法治觀念，連年退回總預算，使賴清德要均衡台灣的目標，導致沒錢又拮据。



卓榮泰答詢說，“行政院”是“憲政機關”，在“憲法”制度下，他要維護“政院”，這是他的職權責任，“政院”編預算過程是利民、利‘國”，“立院”要大幅增加“政院”的支出，那就要共同找財源，不要違反財政紀律法，還有違背很多大法官解釋，他必須捍衛“憲法”、盡到責任。



卓榮泰說，他希望在野黨團、“立院”能討論，他會主動積極參與，不是用個表決就想無限把預算上綱，或敗壞財政紀律，使得“國庫”空虛，影響“中央”、地方、“憲政”秩序、四權等。



他說，“中央政府”明年總預算是3兆350億元，其實只比今年增加222億，如今整個國家必須大量因應關稅、國際環境變化，去增加幅度，但這增幅並不大、是很小，他希望“立院”早日審理明年“中央政府”總預算。關於警消、退休軍人的照顧，就看大法官怎“釋憲”，他都接受，“合憲”就增加照顧，他講得很清楚。



卓榮泰說，但若在野黨團要因此去卡明年總預算，將導致“中央”、地方、人民福利、經濟、公共建設、“國防”預算等都減少，他誠懇拜託朝野黨團，他也希望與韓國瑜一起坐下來談大家都能接受的方案，希望盡快付委、符合全民期待。而國軍待遇有增加177億，沒疏忽、沒不尊重，公務員待遇將逐步緩緩上升，也提升勞工最低工資。



韓國瑜對於卓榮泰邀請一起坐下來談，韓國瑜則是認真地聆聽質詢過程，並靜靜地持續看著卓榮泰，沒有回應。