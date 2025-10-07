火拼！藍委林沛祥討被砍預算　卓榮泰回嗆

“行政院長”卓榮泰（左）與台“環境部長”彭啟明（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月7日電(記者 俞敦平)今日的“立法院”院會上，中國國民黨籍“立委”林沛祥針對“基隆天外天焚化爐飛灰處理爭議”質詢“行政院長”卓榮泰與台“環境部長”彭啟明，痛批“中央”撤銷新台幣1.8億元補助是“懲罰地方改革”，怒斥政府“中央許願、地方活埋”。質詢過程中，林沛祥對卓榮泰表示：“如果你在我的位置上，也會生氣！”卓榮泰則情緒激動地回嗆，“我不會通過這樣的財劃法，除非我不想執政。”



這起爭議起於國民黨籍基隆市長謝國樑推動天外天焚化爐升級，導入“飛灰水洗再利用技術”，希望改善掩埋問題，並讓多年佔用的土地回歸為公園使用。該計劃原獲“環境部”承諾補助1.8億元設施設備經費，但今年因“財政收支劃分法”修正後“中央”財力緊縮，“環境部”以預算不足為由撤銷。林沛祥指出，這筆補助若不恢復，基隆市每年將被迫多支出超過3億元處理費，批評“中央政策急轉彎、地方買單”。



林沛祥表示，基隆推動水洗技術是為響應“中央”的“資源循環、零廢棄”政策，卻在最需要支持的關鍵時刻被“釜底抽薪”。他指出，過去舊約下每公噸飛灰處理費約1,400元，新標案卻飆至2萬5千元、暴增近18倍，導致市府每年多出3億元負擔。他批評：“這是中央許願、地方活埋！”並強調，若水洗技術落實，未來每年處理費用可從3億元降至1億元，“這1.8億補助其實是投資未來”。



彭啟明回應，撤銷補助並非懲罰，而是因財劃法實施後，“環境部”明年度地方補助總額僅剩600萬元，“根本無力再支應1.8億元”。他強調，廢棄物與飛灰處理屬地方自治範疇，“中央”難以全額負擔，但理解基隆的努力，未來若財源恢復會再研議支援。



林沛祥不滿反駁，指“中央”拿走4165億元財源，卻讓基隆一般性補助款從89億元大砍到9億元、計劃型補助款從53億元降到23億元，“中央說地方財政變好，是帳面遊戲！”他強調，“中央”表面上說基隆統籌分配稅款增加73億元，但實際上其他補助全被刪，“基隆變成帳上多、口袋空”。他喊話卓榮泰說：“院長，如果你在我的位置上，也會生氣！”