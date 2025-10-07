蕭旭岑：藍基層民心思變　自主黨員定勝負

馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）。（照：千秋萬事提供） 中評社台北10月7日電／中國國民黨主席將於本月18日進行改選，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天被問到最後階段是否棄保效應時指出，黨中央已經很難影響選舉結果，傳統派系與人頭黨員問題，在這次選舉的影響已降到非常低，最後結果將會由自主黨員決定。



蕭旭岑今天接受廣播節目“千秋萬事”訪問時表示，這次選出來的不會是“過渡黨主席”，新任黨主席會發揮實質作用。他還說，手心、手背都是肉，黨內團結很重要，團結也非虛假與遮掩的口號。



蕭旭岑指出，經過這些年下來，國民黨基層民心思變，這次地方派系對於支持對象其實沒有那麼確定，黨內有人會認為獲得地方派系支持的那一位候選人，由於背後有另一個人，讓地方派系有相當疑慮，也有人指另一個候選人背後有金主。



最後階段是否棄保效應？蕭旭岑說，傳統派系與人頭黨員問題，在這次選舉的影響已經降到非常低，尤其這次選舉黨員補繳黨費的情況並沒有很踴躍，相信最後會是自主黨員決定勝負。



對於近期火藥味越來越濃，蕭旭岑認為，目前每個候選人講話都沒有逾越黨綱跟路線，只是強調的面向不同，選後應該也要繼續合作，有些話不要現在就說死或說太難聽，凡事留一線，日後好相見，大家都是同志，負面選舉應該嚴格禁止，候選人也應該約束自己的夥伴。



前國民黨主席洪秀柱日前受訪表示，對岸已經無法接受“維持現狀”，未來新的國民黨主席必須談“和平統一”問題，蕭旭岑同意洪的說法，新的國民黨主席應該重啟與中國大陸高層會談以及“國共論壇”。



他說，統一寫在“中華民國憲法”的前言，所以統一是“中華民國國民”的義務，今天在台灣談論統一問題，並不能被以法律恐嚇，“在台灣討論統一，不是言論自由，而是‘中華民國國民’的‘憲法’義務。”



蕭旭岑說，洪說的並沒有錯，只是方式與細節需要進一步討論，如果被斷章取義，很容易遭到誤解，但只要回到“中華民國憲法”前言的精神來討論，對台灣也是最有利的方向。



他呼籲未來新的黨主席有責任團結國民黨，其他同志也有責任與黨主席合作。