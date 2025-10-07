羅智強秀劉兆玄支持信　喊話支持者別棄保

羅智強拿出劉兆玄的支持信，劉讚羅“俠骨初心”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人羅智強今天下午赴台中參加政見發表會，特別秀出前“行政院長”劉兆玄的支持信，劉讚羅“俠骨初心”。羅智強說，將秉持院長的支持繼續邁進。對於與對手鄭麗文同屬中生代，票源重疊，近來有人操作“棄保”。羅智強表示，他去年選舉一開始民調也落後，但只要支持者有信心，認為他是好人選，集中選票就能成功，籲支持者別被影響。



馬英九於9月中旬以錄製影片方式表達支持羅智強。劉兆玄則於馬英九2008年執政時，擔任“行政院長”。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



國民黨中央黨部原規劃舉辦8場全台分區政見發表會。因花蓮馬太鞍溪溢堤災情，黨秘書長黃健庭4日邀集6位候選人代表協調討論，將8場政見會縮減為3場。保留台北、台中、高雄等場次，首場於10月7日下午在台中舉行。



羅智強出席政見會，特別秀出劉兆玄的推薦信，公開表示“俠骨初心，我支持羅智強”。劉在信中提及，羅智強的兩岸主張在“中華民國憲法”框架下，以九二共識為基礎，重啟兩岸對話、交流、合作，維護兩岸和平，得到多數黨員的支持。他看到的是一個無私、俠義，有戰力、顧大局而不改初心的羅智強，因此他支持羅智強擔任黨主席。



羅智強表示，劉兆玄對他的肯定，他銘記在心，也會秉持院長的支持繼續邁進。相信有劉兆玄的背書，會吸引更多黨員站出來支持羅智強。



針對同屬中生代的鄭麗文民調領先，近來有“棄保”的聲浪。羅智強向支持者喊話，不要擔心民調問題，民調總是起起落落。他過去的選舉過程當中，一開始的民調也是落後的。但是只要大家覺得羅智強是一個“俠骨初心的好人選”，大家集中選票，一定可以逆轉勝。