綠選對會：王美惠選嘉義市長　陳瑩出戰台東

綠委陳瑩。（中評社 資料照) 中評社台北10月7日電／2026地方大選，民進黨選舉對策委員會今天開會並達成共識，將建議中執會提名“立委”王美惠參選嘉義市長、提名原住民“立委”陳瑩參選台東縣長，接下來將報請中執會，讓中執會裁決是否通過。



為布局2026大選，民進黨選對會近來密集開會盤點22縣市潛在人選，選對會今天下午再度開會討論。



根據《中央社》報導，民進黨發言人吳崢今天在選對會會後受訪表示，選對會委員們達成共識，接下來會建議由中執會提名王美惠代表民主進步黨參選嘉義市長，提名陳瑩參選台東縣長。



吳崢說，選對會接下來將報請中執會，由中執會裁決是否通過；至於其他縣市人選，選對會持續廣納各方的意見，繼續進行討論。



媒體關注初選縣市的時程，吳崢表示，時程沒有更進一步共識，還在討論中。



媒體追問，初選區台南市原本預計今年底完成，傳出初選可能延後。



對此，吳崢表示，還是遵循之前跟外界報告過的，希望在明年農曆過年前，完成2026年每一區縣市首長提名作業，現在還是按照這個時程框架進行。



另外，與會人士表示，今天選對會主要討論時程，“有人想要早一點，有人想要晚一點”，但基本上，高雄市、嘉義縣、台南市這3個初選區是綁一起，要在同一個時間段進行民調，但這部分仍在討論，未達共識。