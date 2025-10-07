南投茶博中秋假期湧30萬人潮　許淑華振奮

南投縣長許淑華日前出席茶博會。（許淑華臉書） 中評社南投10月7日電／中國國民黨籍南投縣長許淑華7日主持縣務會議，宣布南投世界茶業博覽會4日開幕，截至6日吸引逾30萬人次逛展，採購金額達新台幣5000萬元。尤其是一心二夜演唱會帶來的人潮，深獲參展商家、在地居民肯定，接續還有雙十慶典連假，今年茶博可望再創高峰。



2025年南投茶博共35個展館、超過300個攤位。於中秋連假首日、4日開幕，千人茶宴、一心二夜演唱會、千人茶會相繼登場，3天共吸引逾30萬人次來逛展，銷售金額約達5000萬元。接續10日當天7時在中興大操場舉行“國慶”升旗典禮，下午3時許有千人擂茶。11日有馬拉桑野餐趣，12日由千人手搖飲壓軸。



許淑華說，今年茶博串連中秋連假、雙十慶典連假，這幾天她一直在茶博會場，發現參觀人潮很多。加上茶鄉小旅行及連假效應，讓各鄉鎮的旅宿生意旺了起來，3天吸引逾30萬人次逛展，採購金額達5000萬元。尤其是一心二夜演唱會帶來的人潮，深獲參展商家、在地鄉親肯定。



許淑華表示，接下來雙十慶典連假，其中10月10日雙十焰火最受矚目，縣府團隊全力以赴籌備。雙十焰火除了網路直播，在南投縣農工商會展中心、茶博主場地中興新村大操場也有大螢幕同步轉播，相信今年茶博參觀人數可望再創高峰，也希望雙十焰火能提高茶博的買氣。



南投縣建縣以來首次承辦“國慶”焰火，施放焰火地點位於南投市貓羅溪畔，由於預計當天將湧入2、30萬人潮。縣長許淑華7日在縣務會議後受訪表示，希望南投市民能就近前往易經大學及旺來產業園區這兩個高處觀賞點賞焰火，將靠近會場周邊的觀賞區留給外來遊客。