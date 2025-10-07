鄭麗文嘆黑函一波波　呼籲黨內選舉勿傷和氣

國民黨主席候選人鄭麗文受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人鄭麗文今天出席分區政見發表會台中場，針對近期被指公職責任額拖到選前才繳清、吃狗肉等爭議，她表示，真的是黑函一波波，不知後續還會不會有新的，但她也習慣，畢竟選舉亂象是難免，但還是呼籲黨內選舉應該要團結，別傷了和氣！



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



國民黨中央黨部原規劃舉辦8場全台分區政見發表會，因花蓮馬太鞍溪溢堤災情，黨秘書長黃健庭4日邀集6位候選人代表協調討論，將8場政見會縮減為3場，保留台北、台中、高雄等場次，首場於10月7日下午在台中舉行。



鄭麗文受訪表示，最近她的民調表現佳，但同時也出現許多莫須有的指控，例如說她拖欠不繳黨公職責任額，還有更誇張的攻擊，有太多黑函，讓她啼笑皆非，後續還會不會有新的，她無法預測，只能呼籲有心人自我約束。



對於黑函一波波，鄭麗文說，她也習慣了，以平常心看待，選舉難免會有光怪陸離的現象跑出來，但她還是要呼籲，黨內選舉應該要團結和氣，停止黨內互打，不要為了採取負面選舉，而傷了支持者的心。

