郝龍斌發豪語南二都至少拿一席　否則辭黨魁

國民黨主席候選人郝龍斌發表政見。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人郝龍斌今天出席分區政見發表會台中場，強調“沒有2026九合一勝選，就沒有2028大選重返執政”，他已有選戰策略，明年2026地方選舉，將採取“顧北穩中強南”策略，並發下豪語，台南、高雄市至少拿下一都，否則馬上辭職！



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



國民黨中央黨部原規劃舉辦8場全台分區政見發表會，因花蓮馬太鞍溪溢堤災情，黨秘書長黃健庭4日邀集6位候選人代表協調討論，將8場政見會縮減為3場，保留台北、台中、高雄等場次，首場於10月7日下午在台中舉行。



郝龍斌壓軸抵達會場，未接受媒體訪問，直接上台發表政見，他表示，自從決定參選後屢遭謠言攻擊，包括他跟黨主席朱立倫密室協商，但他這2年來根本沒有見過朱立倫，連要參選黨主席也未見朱，強調選舉是一時，傷害黨卻是永久的，呼籲不要黨內互打。



郝龍斌強調，他有信心帶領國民黨打贏2026地方選舉，並迎向2028大選重返執政，明年他會採取“顧北穩中強南”，除北、中一定要贏，目前南部包括“立委”謝龍介、柯志恩都有非常好的機會，所以他發下目標，2026台南、高雄市最少拿下一都，若沒有達到目標，他馬上辭職，以表勝選決心！