劉兆玄表態支持羅智強　助開拓中間選票

羅智強7日在臉書貼出與劉兆玄（左）的合照。（羅智強臉書） 中評社台北10月7日電／前“行政院長”劉兆玄表態支持中國國民黨主席候選人羅智強，稱讚“俠骨初心”。羅智強7日在臉書貼出與劉兆玄的合照及公開信，劉兆玄認為，羅智強是一個無私、俠義，有戰力、顧大局而不改初心的羅智強。這樣的黨主席能團結黨員，守住藍營基本盤。這樣的黨主席輔助未來藍營的“總統”參選人，在堅實基礎上開拓中間選票。



羅智強7日在臉書貼出與劉兆玄的合照及公開信。劉兆玄的公開信指出，“俠骨初心，我支持羅智強”。此次國民黨選主席，參選者皆一時之選，劉兆玄認為下一屆的黨主席應該具有下列條件：

（一） 能專注於黨的革新，承諾不自披戰袍出戰2028（不打亂佈局）

（二） 過去對“國家”及黨需有貢獻，才能領導群倫

（三） 能協調黨內精英，贏得2026九合一選舉

（四） 能協調民眾黨，合作贏得2028“總統”大選



劉兆玄說，幾位參選人各有長短，綜合以上客觀評論，並參考當前社會及黨內年輕化的呼籲，他支持羅智強擔任下一任國民黨主席。看一看羅智強這些年來做過的事：

• 兩次輔選馬英九當選“總統”。

• 擔任“總統府”副秘書長，輔佐“國政”。

• 在海內外巡迴演講宣傳國民黨守護台灣民主，維護中華文化的理念，獲得120萬粉絲支持。

• 主持國民黨革命實踐研究院，培養年輕黨員，並募得新台幣1000萬元。

• 擔任“立委”，“國會”中監督民進黨，問政犀利中肯，堪稱國民黨第一戰將。

• 租100輛公車廣告，支持韓國瑜選高雄市長；租300輛公車廣告，聲援管中閔就任台大校長。

• 反民進黨“大罷免”惡行時，捐出1200萬，救災救黨工。

• 馬英九遭司法追殺，多年仗義發聲捍衛。

