鄭文燦提馬王政爭後修法　質疑監聽無證據力

鄭文燦7日下午約4時開完庭步出桃園地方法院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月7日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年，法院審理中。鄭在7日開庭時為質疑檢方有“另案監聽”的嫌疑，特別提到因“馬王政爭”後，“立法院”有針對另案監聽修法，要一人一案一票，但他卻從未收過監聽通知書。



“馬王政爭”是指2013年9月執政的馬英九與中國國民黨籍“立法院長”王金平的政治鬥爭，當時“最高法院”檢察署特別偵查組（特偵組）因涉入監聽“國會”事件，後來導致“立法院”修改《通訊保障及監察法》第18條規定，針對“另案監聽”所得的內容，若未經法院審查認可，原則上不得作為證據使用。



鄭文燦案7日第9次開庭，新任審判長潘政宏除了一開場便對鄭的王牌律師團下馬威，休庭1小時等待鄭的律師比對原本要勘驗錄音檔的逐字稿，但後來因鄭的律師在休庭期間仍無法比對完成，審判長要求鄭的律師拿回去比對做功課後再向法院“交作業”，所以直到下午約3時30分才開始開庭，但鄭的律師團仍在爭執檢方有“另案監聽”的嫌疑。



鄭文燦在庭訊最後突然發言表示，所謂的另案監聽是通訊監察法第18條所規範，當時是因“馬王政爭”之後，“立法院”修了非常嚴格的規範，要求若有監聽到另案，要一人一案一票，且要在7天內向法院呈報。



鄭文燦提到，從目前訴訟的卷宗內可以看出，當事人之一的廖力庭說有收到通訊監察通知書，什麼時候監聽廖，廖都知道，因為廖收到很多次的通訊監察通知書，但他卻沒收到。鄭文燦短短48秒的發言，試圖向審判長訴求檢方的監聽譯文沒有證據能力。