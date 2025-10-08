王耀裕：選前改規則　鄭麗文吃悶虧

國民黨籍高雄市議員王耀裕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席政見會“8場改3場”引發爭議，國民黨籍高雄市議員王耀裕向中評社表示，選前改規則真的沒啥好處，招致許多黨員批評、社會大眾也不一定認同、對參選的人也不公平。他認為場次減少對有基本盤的人較無影響，看來目前聲勢高的鄭麗文吃了點虧，選情影響則或多或少，最後十天就郝、鄭、羅三強各自衝刺。



王耀裕，高雄師範大學成人教育研究所碩士。曾任高雄林園鄉民代表會副主席，現任國民黨籍高雄市議員，選區是大寮、林園。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中。



因部分藍委籲停止辯論投入花蓮救災，黨中央邀請6位候選人代表與會討論是否取消接下來8場政見發表會，經會議決定8場縮減為3場，僅保留台北、台中、高雄等場次。



有關“8場改3場”引起外界批評聲浪，王耀裕表示，近日在地方基層走訪確實引起許多聲音出現，他認為，花蓮救災一定要趕快進行處理，但國民黨主席選舉說明會，既然當初規定辦八場就是八場，這一點無庸置疑，兩件事情不該混為一談。



王耀裕強調，救災當然很重要，大家都是有這個責任心，而且國民黨這次救災也出動很多地方一起動員募款、募物資、募人力過去災區支援。如果這麼重視救災，怎麼不乾脆把主席選舉延後，等救災告一段落再來辦選舉也可以啊。



王耀裕說，攸關黨主席選舉的說明會，應該要給全台灣22個縣市都有辦法來參與，所以八場縮減為三場，所以很多黨員認為不妥，但是卻用救災名義，想讓大家沒話講，但恐怕很難讓社會接受，也招致許多黨員批評。