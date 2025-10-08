花蓮吉安地震規模5　馬太鞍溪堰塞湖穩定

光復林道19K 8日上午8時11分空拍影像。（照片：國有林防災應變及堰塞湖監測系統網站） 中評社台北10月8日電／花蓮吉安鄉今天上午7時52分發生芮氏規模5地震。林業保育署花蓮分署出動空拍機監測馬太鞍溪堰塞湖狀況，山區受地震影響，揚起煙塵，零星土層剝落，水位正常。



根據氣象署監測，今天上午7時52分發生芮氏規模5地震，地震深度6.1公里，震央位於花蓮縣吉安鄉，最大震度花蓮市4級，距離光復鄉最近的監測站西林站震度3級。



根據《中央社》報導，林保署花蓮分署表示，地震後出動空拍機上山監測堰塞湖狀況，山區因震動揚起煙塵，監測水位及壩體狀況穩定。



林業保育署花蓮分署上午8時40分發布細胞簡訊“經觀察堰塞湖監測影像顯示，狀況穩定，解除警報，請民眾無須恐慌”。



另外，有關花蓮縣政府8日誤發警報稱“請光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾立即啟動疏散避難措施，請配合撤離至安全處所避難”一事，光復鄉災後復原專案“中央”協調所今天上午指出，根據遠端影像監視器即時監控畫面以及“農業部”林保署立即出動無人機前往堰塞湖觀測，目前溢流口沒有阻塞，正常溢流，溢流水量沒有明顯增大，狀況應屬穩定，並沒有花蓮縣政府稍早警報所稱風險，“農業部”會隨時掌握地震後的影響，“經濟部”水利署也會密切觀察下游水位變化，請民眾暫勿恐慌。