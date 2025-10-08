用捐款發救助金　蔡正元批賴偽善到令人作嘔

馬太鞍潰壩災難台灣各界熱心捐款，蔡正元在臉書發文表示看法。(照:蔡正元臉書) 中評社台北10月8日電／賴清德5日赴花蓮勘災時宣布，花蓮光復鄉災後復原將再補助“房屋修復救助金”每戶20萬。前“立委”蔡正元指出，該補助金剛開始被認為是“政府預算”加碼的，沒想到是用捐款撥付的。這實在搞笑，人民的捐款直接給災民有什麼不好？賴清德非要包裝成“救助金”，“搶奪”捐款人的“美名”，有什麼意思，萊爾校長實在偽善到令人作嘔！



“行政院”發言人李慧芝日前表示，除賴清德每戶20萬元加碼外，“行政院長”卓榮泰在2日宣布的家園清理及復原慰助金兩案合計有15萬元，三個方案合計每戶補助35萬。截至3日，“衛生福利部”賑災基金會“0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款”已募得25萬2150筆，計9億3128萬1983元善款，未來將以此善款來支應受災民眾“房屋修復救助金”。



蔡正元今天在臉書發文表示，馬太鞍潰壩災難台灣各界熱心捐款，有的捐給花蓮縣政府，有的捐給“行政院”賑災基金，花蓮縣長徐榛蔚率先宣布，把所有捐款全數發給災民，每戶5萬元。



蔡正元指出，“行政院”收到捐款9億多元，比花蓮縣政府收到的捐款多很多，被質疑為什麼不效法花蓮縣政府，全數發給災民。結果，賴清德到花蓮宣佈災民每戶“加碼”，“房屋修復救助金”每戶20萬元。



蔡正元說，剛開始被認為是“政府預算”加碼的，沒想到是用捐款撥付的，這實在搞笑，人民的捐款直接給災民有什麼不好？，賴清德非要包裝成“救助金”，讓人們以為是“大總統預算”慷慨給的，此時此刻玩弄這種雕蟲小技，“搶奪”捐款人的“美名”，有什麼意思！



蔡正元批評，民進黨在高雄氣爆時收到鉅額捐款，時任高雄市長的陳菊不是直接發給災民，而是搞各種名堂“辦活動”花捐款錢，陳菊的“典範”被後來的綠色政客當範本，橫行了好幾年，這次徐榛蔚扭轉風氣，直接把捐款全數發給了災民，賴清德和卓榮泰被迫跟進，卻還要包裝成“總統”的恩惠”，萊爾校長實在偽善到令人作嘔！