李鴻源再度逆風示警　呼籲救災回歸專業

李鴻源。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電／桃園市一名投入花蓮光復鄉馬太鞍溪救災的林姓挖土機行老闆，在救災過程中腳部受傷，因傷口感染引發敗血症，於6日中秋夜不幸過世。這起憾事引發關注，台前“內政部長”李鴻源先前就曾對大量志工投入災區救援提出警告。李鴻源7日對這件事感到遺憾，持續呼籲回歸專業、讓專業人士救災。



李鴻源在1日即公開表示，雖然感謝台灣民眾熱心投入救災。但從專業角度考量，不建議讓大量志工進入災區。他指出，上萬人進入災區會衍生食宿等基本需求問題，若救災裝備不足，容易發生感染，甚至可能將病菌帶出災區。



然而，“行政院政務委員”、前進指揮所總協調官季連成對此持不同看法，他於10月2日回應表示，清理家戶垃圾、鏟除淤泥仍需要志工協助，政府也會妥善安排食宿。對此，李鴻源僅簡短回應，表示自己是出於善意提醒，既然總協調官認為沒有問題，那就沒有問題。



根據《風傳媒》報導，李鴻源7日在節目《直球對決》中表示，他覺得鏟子超人這個現象，當然是正面的意義。“但我常講人家不喜歡聽的話，事實上我在第一時間就呼籲，沒有專業的人請你不要去，因為災區不是大家想的那個樣子”。如果他是指揮官，會立刻把災民疏散出來，並規定閒雜人等不准進去。



李鴻源提到，要第一時間把8000人全部撤走，以前都是採取強制撤離。軍用卡車過去，阿兵哥、消防隊跟警察就把民眾抬上車子載走。這是一套從2011年就建立的SOP，“那時候我還很自豪，我們是全世界防颱做得最好的。我就很納悶，這一年我們到底發生了什麼事情”？



李鴻源指出，甚至在蔡英文執政的時候，這一套都還繼續照做。那這一年到底發生了什麼，“賴清德也幹過台南市長，所以就很奇怪”。