“斬首說”遭炎上　館長還原事件全過程

網紅“館長”陳之漢。（中評社 資料照) 中評社台北10月8日電／網紅“館長”陳之漢日前在直播中激情談論時事，提到“把賴清德狗頭斬下來”，引發軒然大波，賴清德、“行政院長”卓榮泰也先後回應此事。對此，“館長”陳之漢7日受訪也還原事件的全過程。



對於“斬首說”，賴清德7日回應，發表仇恨言論以及訴諸暴力動員對“國家”沒有好處，自己從政以來不貪、不取，盼讓“國家”更安全、經濟更發展，也把人民照顧得更好。卓榮泰則喊話，希望館長能夠記得，當年被槍擊的時候是怎麼被法律保護的，今天館長用這種方式，也會知道法律必須提出應該有的制裁，這是政府的態度。



“館長”陳之漢7日接受媒體聯訪時表示，整起事件的起因，是近日自己的直播聊天室湧入大量帳號、狂洗“武統台灣”言論，自己不斷和這些帳號激辯，甚至稱自己願意為了台灣人下跪，只求戰爭不要爆發，“你‘警政署’有蒐證嗎”。只是自己講了好幾天，這些帳號仍持續湧入，自己甚至還和他們對罵。



“你去頭去尾的，整段影片看清楚”，“館長”陳之漢說，當時有帳號在洗“斬首作戰”留言，自己不久前也看到有關“斬首作戰”的新聞，而大陸的斬首作戰目標就是賴清德，“所以我會說‘他就是要殺賴清德狗頭喔’？我就很不耐煩，回‘你們要過來喔’”。



“館長”陳之漢強調，這些帳號一直洗版，警方可以去看自己直播的聊天室，自己明明在回應這些人、保護台灣免受武統，結果最後卻變成是他“要砍賴清德的頭”。