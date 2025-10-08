美濃大峽谷地主兒是民進黨代表　陳其邁回應

國民黨高雄市議員許采蓁質詢高雄市長陳其邁。（照片：高雄市議YouTube） 中評社台北10月8日電／美濃大峽谷爭議延燒，中國國民黨籍高雄市議員許采蓁7日在議會爆料，美濃大峽谷被挖了18公尺大巨坑，地主的前妻竟疑似是民進黨籍“立委”賴瑞隆團隊的成員，兒子還是民進黨黨代表。民進黨籍高雄市長陳其邁被質疑是否敢辦時，第一時間表示他不認識，被追問後強調他當然會辦下去。



根據《中天新聞網》報導，許采蓁表示，挖美濃礦坑其中一位周姓被告，經查發現同時也是美濃區成功段88、89號的地主，根據市府資料，那塊地被挖了整18公尺，將近5層樓高，而周姓地主的老婆是旗山區一位里長，同時也是賴瑞隆大旗美之友會的成員，甚至還有她穿賴瑞隆的背心去跑行程的照片，這已經可以說是團隊的成員了吧？許采蓁進一步指出，這位周姓地主的兒子還是民進黨的黨代表。



許采蓁質詢陳其邁時質疑，民進黨說，有不認識的地主不請自來同行會勘，這叫自導自演。那請問一下，有地主的家人在團隊裡幫忙跑行程，還有地主的家人是民進黨黨代表，這個叫什麼？她看民進黨根本就是蛇鼠一窩、同流合污，簡直就是虛偽！許采蓁直問陳其邁敢辦賴瑞隆嗎？敢辦民進黨的黨代表嗎？陳其邁被問到相關問題時，先是回應“我不認識”，許采蓁隨即追問，那辦不辦？陳其邁才說“我當然辦！”



對此，遭影射的周姓地主前妻也隨即發表聲明指出，國民黨高雄市議會團7日在質詢時刻意影射她與美濃盜採砂石案地主有所關聯，在此嚴正聲明，她已和前夫離婚四年多，彼此無涉。任何把她與此案連結的說法，皆屬無中生有。



賴瑞隆“國會”辦公室則表示，針對任何破壞環境，盜採砂石並回填廢棄物的惡劣行徑，賴委員要求政府強力查辦，司法也應勿枉勿縱嚴查嚴辦，任何志工支持者，賴委員都秉持這樣的立場，沒有灰色空間。