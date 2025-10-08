APEC將在韓國登場　林信義再度代表台出席

APEC領袖代表林信義。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電（記者 鄭羿菲）2025年“亞太經濟合作經濟領袖會議”（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）即將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，賴清德今年再度指派府方資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。



“總統府”8日上午10點發出新聞稿，“總統府”發言人郭雅慧表示，林信義曾於2005年及2024年兩度以領袖代表身分出席AELM，對APEC運作及相關議題討論有深入瞭解及掌握，是代表賴清德出席今年AELM最合適的人選。



郭雅慧說，林信義長年深耕產業界，兼具制訂及執行政府重大經濟決策經驗，對台產業發展及全球經貿情勢也有深刻掌握，相信能在APEC完整分享台施政願景與成果，圓滿達成賴清德交付任務。



今年韓國主辦APEC主題為“打造永續明天”（Building a Sustainable Tomorrow），三大優先領域則為“連結：透過促進貿易與投資，及推動實體、制度性及人際交流強化連結”、“創新：透過消彌差距及促進人工智慧合作強化數位創新”及“繁榮：透過應對全球挑戰實現永續暨包容性成長與繁榮”，其中“人工智慧”（AI）及“因應人口挑戰”兩大主軸，與賴清德上任後致力推動台灣成為“人工智慧島”，並提出“健康台灣”願景、積極布局AI晶片、智慧製造、智慧醫療與數位治理等政策方向高度契合。