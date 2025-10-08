館長指控收錢做民調　吳子嘉怒喊要提告

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北10月8日電／網紅“館長”陳之漢近來的言論引發軒然大波，除了斬首說將被法辦，《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日表示，他看到館長指控自己“收錢做民調”，相當離譜、且並非事實，他要提出告訴。



網紅“館長”陳之漢5日在直播中說“把賴清德的狗頭斬下來，兄弟我等你”，接著6日晚間在直播中透露，律師確定，自己將要被《“國安法”》、《恐嚇罪》偵辦，目前已在排定約談時間，自己也已經廣發媒體，到時候去刑事局做筆錄且如果被羈押，“到時候希望大家幫幫我的家庭，確定要辦我了”。



吳子嘉７日晚間在網路節目《董事長開講》表示，下午在看館長的相關新聞時，突然間看到館長罵自己“垃圾”、指控自己“過去收錢做民調”。他直言，對於館長罵自己“垃圾”無所謂，因為自己也常罵館長，但“收錢做民調”的指控相當離譜、且並非事實，所以在考慮再三後，自己已通知律師，在這兩天內去台北地方法院提告。



針對館長因為“斬首說”遭偵辦，吳子嘉也表示，雖然館長罵自己，但對於偵七隊、新北檢的處理方式，自己並不同意。他提到，自己與律師談到了相關事件，對方表示，這次事件只是一般恐嚇罪，館長可能只會被罰款，所以在他看來，館長涉犯的只是公然侮辱和一般恐嚇罪。