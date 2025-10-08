詹江村喊話館長保重　民進黨不會輕易放過你

館長喊斬賴清德狗頭事件，國民黨桃園市議員詹江村表示，民進黨不會輕易放過你。（照片：詹江村臉書） 中評社台北10月8日電／網紅“館長”陳之漢日前在直播中激情談論時事，提到“把賴清德狗頭斬下來”，遭到法辦。中國國民黨籍桃園市議員詹江村7日在臉書發文分享自身經驗，喊話館長“保重”，因為民進黨不會輕易放過你。



對於館長的爭議發言，賴清德7日回應，發表仇恨言論以及訴諸暴力動員對“國家”沒有好處，自己從政以來不貪、不取，盼讓“國家”更安全、經濟更發展，也把人民照顧得更好。卓榮泰則喊話，希望館長能夠記得，當年被槍擊的時候是怎麼被法律保護的，今天館長用這種方式，也會知道法律必須提出應該有的制裁，這是政府的態度。



“館長保重，民進黨不會輕易放過你”，詹江村表示，自己先前在直播說“我是中國人，我有中國身分證，我的中國是‘中華民國’”，結果下場是被調查站約談2次、做2次筆錄，還被“內政部長”劉世芳在記者會上點名警告，揚言撤銷自己的戶籍。



詹江村指出，“內政部移民署”更是給自己3次公文，要求回文說明，否則揚言撤銷自己的戶籍、讓自己失去議員資格。



詹江村點出，館長這次也是說被斷章取義，但問題是，民進黨本來就是想弄他，“能弄到你，哪管你是不是斷章取義，先讓你脫一層皮再說啊”。