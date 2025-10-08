張善政：花蓮堰塞湖潰堤“中央”卸責遺憾

桃園市長張善政8日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月8日電（記者 盧誠輝）花蓮縣光復鄉因受“樺加沙”颱風外圍環流帶來大雨影響，導致馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，造成慘重災情。中國國民黨籍桃園市長張善政8日赴桃園市議會備詢時表示，光復鄉這次要撤離的規模實在太大，光靠地方政府絕對是不夠的，但看到目前“中央”卸責的狀況真的令他感到非常遺憾。



桃園市議會8日舉行第3屆第6次定期會，張善政率領桃園市政府各局處首長進行施政報告並列席備詢。國民黨籍桃園市議員凌濤質詢時指出，以張善政過去當“行政院長”的經驗，這次的花蓮災害分成3個指揮所，包括花蓮縣政府、“中央災害應變中心”和“國軍前進指揮所”，“中央”和地方目前這樣的分工是否合適？



張善政強調，花蓮發生這麼大的災害，如果光是靠地方政府的力量絕對是不夠的，花蓮縣光復鄉受災如此嚴重，不只花蓮縣政府要支援光復鄉，“中央”更應該全力協助花蓮縣政府，因為這次花蓮堰塞湖退提要撤離的規模實在太大，但看到目前“中央”卸責的狀況令他感到非常遺憾。



他提到，花蓮堰塞湖在馬太鞍溪上游，不是花蓮縣政府所能夠監測到的，而是“農業部”林保署的權責，這些監控的資料應該要即時提供給花蓮縣政府，尤其是當預估可能潰堤後所需要的撤離到底需要多大的規模？也應該要提供給地方政府參考。



張善政說，就他瞭解，“中央政府”找到水利專家、前“內政部長”李鴻源教授去做過評估，李當時就評估應該要撤退6千到8千人，這跟先前“中央”預估要撤退的規模差距甚大，而且李評估出來的撤離人數，也在花蓮堰塞湖潰堤前1、2天就已提供給“中央”，而若一下就要撤離這麼多人，光靠地方政府是絕對是沒有能力的。



張善政認為，這次花蓮堰塞湖要撤離的規模這麼大，但光復鄉居民卻太晚知道了。這麼大規模的撤離，“中央政府”應該要跟地方政府協同合作來執行撤離計劃，但目前他看到“中央”的卸責狀況真的令人感到非常遺憾。