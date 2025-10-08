黃國昌鐵心選新北市長　林國成曝白營策略

民眾黨籍林國成受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌鐵心參選2026新北市長，已在尋找競選辦公室。民眾黨籍“立委”林國成8日表示，黃國昌堅定為新北市民服務，民眾黨當然有所準備。原則上中國國民黨不連任的縣市首長，民眾黨會推適當人選。至於媒體討論的“藍白合”，仍待國民黨主席選舉後，才有辦法做最後定奪。



據瞭解，黃國昌新北市長競辦很可能落腳新北市新莊區，與前民眾黨主席柯文哲2024大選競辦選址新莊區相同，但因交通因素可能不會在同一地點。



2026地方選舉逐漸加溫，民眾黨上周公布第一波新北市、新竹市提名選區，台北市有4席、新竹市有3席，將於9日登記截止，後續仍待再公布相關選區提名消息。另外，民眾黨新北市議員陳世軒日前透露，最近忙著幫黃國昌尋找新北市長競選辦公室。黃國昌則回應此事為真。



林國成8日接受媒體訪問表示，無論是民進黨、國民黨對於2026地方首長競選連都已逐漸準備中。在縣市首長選舉上，新竹市目前由民眾黨執政，勢必要爭取連任。而黃國昌已設定參與新北市長選舉，有意也堅定為新北市民服務。



林國成強調，原則上，國民黨不連任的縣市首長，民眾黨會推適當人選，包括宜蘭縣、嘉義市、彰化縣，民眾黨都有所準備。



林國成說，至於媒體討論的“藍白合”會否有協調？新任國民黨主席還未產生，還未進入實質溝通的過程，到底合不合、用什麼方式合、用什麼方式談，得等國民黨主席有結果後，才有辦法做最後定奪。



林國成指出，縣市議員的部分，若國民黨不高額提名，民眾黨也會穩扎穩打，不會好高騖遠的提名。像公布第一波的台北市、新竹市市議員的提名登記到9日，月底會否提出第一波名單，民眾黨選舉決策委員會會進行相關程序。