綠官員報告天災與復原　籲“立院”支持經費

“環境部長”彭啟明。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月8日電（記者 俞敦平）“立法院”社會福利及衛生環境委員會今日邀請“環境部長”彭啟明、“勞動部長”洪申翰及“衛福部長”石崇良，針對“災後復原重建及清理因應作為”進行專題報告。三部會分別就南部風災廢棄物清運、花蓮馬太安溪堰塞湖災後處理、就業與職訓支持、以及醫療與心理重建進度提出說明，強調跨部會合作與地方協調，呼籲“立法院”支持後續經費，讓災區盡速恢復正常生活。



今年七月起，台灣接連遭逢極端降雨與強風襲擊。丹納斯颱風首度自嘉義布袋登陸，台南與嘉義受創嚴重；七月底豪雨降雨量直逼莫拉克，再度重挫南台灣。隨後花蓮馬太安溪上游兩天近八百毫米強降雨，形成堰塞湖現象並引發土砂暴流，掩埋場遭覆蓋與垃圾外溢。在此背景下，社福及衛環委員會邀請三“部會”首長，就災後復原重建與清理的整體作為與進度進行專題報告。



“環境部長”彭啟明報告時表示，“環境部”已隨“行政院”進駐雲嘉南前進指揮所，並在嘉義設置南部辦公室統籌環境復原。台南風災廢棄物約十二萬多噸，嘉義市約八千多噸、嘉義縣一萬一千多噸，家庭廢棄物清運已達九成，畜牧場與工廠拆除較慢且須跨部會協調。光電設施受損共三十三處、影響十二萬一千片模組，已收置與回收處理多數，部分可檢修再利用。水質檢測累計五度，多數重金屬為零檢出或低於環境標準，請民眾安心。



彭啟明指出，“環境部”爭取到十六億多元特別預算，將用於災後廢棄物清運與去化，目標兩年內完成。至於花蓮災區，彭啟明形容其難度“比莫拉克更棘手”，目前清除淤泥約八萬五千噸，預估總量上看百萬噸，並規劃六處臨時堆置場合計約三十公頃，側溝清淤預定十月中前完成，使排水恢復功能。同時增設流動廁所因應家戶管線受阻，針對泥砂與垃圾混雜問題啟動乾燥、破碎與篩分流程，並洽水泥業者協助去化，再利用以降低最終處置量。



“勞動部長”洪申翰報告災後就業與職訓進度，指出已依地方需求核定兩千六百餘個臨時工作機會，優先投入家園清理與公共環境復舊，依每小時一百九十元、每月上限二萬八千五百九十元發給津貼，最長可達六個月；花蓮地區臨時用工需求已全數核准。