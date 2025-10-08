訕笑災情影片要告　黃國昌批劉世芳濫訴

民眾黨“立院”黨團總召黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤近日發出一段影片，質疑台“內政部長”劉世芳在災情發生後竟“訕笑”，災害應變中心火速澄清並揚言提告。台灣民眾黨主席、“立院”黨團總召黃國昌今天質詢時，痛批劉世芳又在秀下限，沒搞清楚構成要件，就要告人，根本是濫訴，且想要製造寒蟬效應。



“立法院”司法與法制委員會今日邀請“法務部長”鄭銘謙進行業務報告並備質詢。



黃國昌在質詢時提到，花蓮發生嚴重災情，全台人民都感到悲痛，許多“鏟子超人”湧入災區協助救災，劉世芳卻在災害應變中心被錄到“呵呵呵”的笑聲，災害應變中心還要“函送法辦”網友，這樣的作法缺乏法律依據。



黃國昌詢問鄭銘謙，《災害防救法》中涉及刑事處罰的條文是哪一條？鄭銘謙一開始未能明確回答，只說“那是‘內政部’主管法規”，並提到“第93條、第53條”。黃要求鄭把條文內容唸出來，鄭卻回應“法條就有了，不需要我再講”，讓黃國昌痛批他態度傲慢。



黃國昌說，《災害防救法》第53條明確規定，“散播有關災害的謠言或不實資訊，足生損害於公眾或他人者，處三年以下徒刑”，但他質疑此案不符法律構成要件，如果政府動用公家機器來法辦質疑者，將造成寒蟬效應，讓民眾不敢發問或監督。