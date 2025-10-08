台中海洋館開幕　盧秀燕盼四創舉帶動觀光

台中海洋館開幕典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月18日電（記者 方敬為）歷經14年台中海洋館今天正式開幕，中國國民黨籍台中市長盧秀燕主持開幕式，強調該展館是台中人長年的期待，終於在她任內落成啟用，並有4個創舉，包括中部唯一座大型海生館、全台唯一座地方政府獨資興建的大型海生館、全台唯一開缸式展覽、全台規模最大水母展廳，將帶動台中海線觀光旅遊，並增進海洋教育知識扎根，歡迎海內外民眾到訪參觀。



位在台中港區的台中海洋館8日舉辦開幕典禮，盧秀燕率市府觀光旅遊局、建設局、交通局等單位首長出席剪綵，盧秀燕並見證營運單位海珹有限公司總經理何曉光與日本鶴岡市立加茂水族館館長奧泉和簽署合作備忘錄（MOU），未來雙邊將加強交流合作。



台中海洋館在前台中市長胡志強任內開始規劃，歷經14年、3任市長，終於在今年8月完工試營運，盧秀燕表示，她的施政理念是“開不了工的要開工，完不了工的要完工”，台中海洋館在地方長年引頸期盼之下，終於正式開幕，讓她內心充滿感動。



盧秀燕強調，台中海生館有4大創舉，第一，是中部唯一座大型海生館，全台海生館分布在北部、南部、東部，就是獨缺中台灣，這是第一座；第二，是全台唯一座地方政府獨資興建的大型海生館；第三，是全台唯一採開缸式展覽的海生館，民眾可以從上方無隔閡的欣賞到海洋生物之美；第四，擁有全台規模最大的水母展廳，別具特色。



針對被國民黨主席候選人郝龍斌點名期待參選2028，盧秀燕會後受訪態度低調，僅回“謝謝。”