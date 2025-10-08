綠委批黃國昌與王鴻薇共犯共生　促檢調速查

綠委林楚茵接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月8日電(記者 俞敦平)針對近日“狗仔偷拍案”延燒，民進黨籍“立委”林楚茵與吳思瑤今日受訪時指出，中國國民黨籍“立委”王鴻薇與台灣民眾黨“立委”黃國昌涉嫌與媒體聯手，以偷拍及假爆料攻擊政敵，形同“共犯共生”的政治操作。兩人呼籲檢調單位儘速查明真相，避免政媒合作侵蝕新聞專業與民主體制。



這起風波源於狗仔團隊長期蒐集政治人物影像，部分內容被媒體刊出後引起爭議。近期法院判決書曝光，其中出現王鴻薇助理與聯合報前記者的對話內容，疑似透露報導刊登時間可由特定人士協調，引發外界質疑政治人物干預新聞時程。另一方面，民眾黨“立委”黃國昌也被指與狗仔長期合作，利用偷拍影像製造政治攻擊。多位綠委批評，這已非單一媒體行為，而是涉及政黨與媒體協作的問題。



林楚茵指出，從判決書揭露的對話內容可看出，王鴻薇的助理能夠要求報社決定何時刊登新聞，“這已不只是媒體獲得消息來源，而是政治人物直接介入新聞操作的具體證據”。她批評，聯合報以“不予置評”回應爭議，反而更加深外界對“政媒聯手”的懷疑。林楚茵說，“王鴻薇是'立法委員'，不是新聞主管，卻能要求報社何時出新聞，這不就是政媒聯手栽贓政敵的最好示範嗎？”



林楚茵進一步質疑，“法務部”對狗仔合約冒用官方地址的情況未即時處理，形同默許。“法務部”淪為狗仔的遮羞部，對明顯的不當行為麻木不仁，難道現在任何人都可以借用政府機關的名義從事違法行為嗎？”林楚茵表示，司法與媒體應各司其職，若政府執法遲緩，只會削弱公信力。