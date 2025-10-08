高雄奇景不斷！藍議員再爆又有柏油山

國民黨籍高雄市議員許采蓁8日質詢指出“大坪頂保護區”原為一片綠地與綠樹，現在竟全被挖空，更被推成柏油山。（圖：許采蓁服務處提供） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）高雄環境議題受到關注，“美濃大峽谷、大樹光電場、馬頭山掩埋場”挨諷高雄奇景。中國國民黨籍高雄市議員許采蓁8日再爆“大坪頂保護區”5年前原為一片綠地與綠樹，現在竟全被挖空，更被推成柏油山，她要求市府查明是否有違法情事。



民進黨籍高雄市長陳其邁回應，根據目前提供的資料畫面，看來是在山坡地，可能有疑似違反區域計劃法、水保法的部分，將會立即要求都發局、地政局、環保局清查，若有涉及不法，絕對從嚴查辦，一定會罰。



高雄市議會第4屆第6次定期大會8日進行市長施政報告與質詢。許采蓁質詢秀出小港區大坪頂保護區的空拍圖，發現2020年韓國瑜執政時期還是一片綠地與茂盛樹木，5年後山頭卻被挖去大片，空拍圖內不見樹木，多處坑洞，場域內還停放多輛卡車。



許采蓁表示，保護區有水土保持的必要，但到現場竟看到一整片的廢瀝青堆置成山，且經她的團隊連續追蹤，現場不停堆放新的瀝青塊，也看到有怪手持續開挖，以及貨車傾倒廢棄物的畫面，現場這些狀況應該完全不符合相關法規。



許采蓁指出，綠委賴瑞隆在2015年還曾在離該場域不到1百公尺的地方，發下豪言要將大坪頂開發為休閒新亮點，沒想到10年後大坪頂觀光沒有開發完成，竟然先讓一旁出現柏油山，真的十分諷刺，她要求陳其邁盡快查明此案是否有違法事實。