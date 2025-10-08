王鴻薇駁政媒合作指控　批綠營抹黑極無人性

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月8日電(記者 俞敦平)針對近日遭到指控的“政媒勾結”案，中國國民黨籍“立委”王鴻薇8日受訪時澄清，強調報導內容來自記者主動接洽，並非聯合報高層指定合作。她表示外界指她“指揮媒體”、“配合侯友宜登記”等說法皆屬抹黑。她呼籲民進黨停止對她與助理的“人格追殺”，並反批綠營名嘴造謠。



事件起於近期曝光的“狗仔偷拍案”與“政媒合作疑雲”。民進黨多名“立委”指控，王鴻薇與媒體記者聯手操作“潘孟安事件”爆料，報導刊出時間疑似經協調安排。王鴻薇則連日駁斥，表示該案與黃國昌或任何“狗仔團隊”無關，而是由聯合報記者侯俐安主動聯繫。隨著侯俐安發布聲明，雙方互指說法不實，爭議擴大至政壇與媒體圈。



王鴻薇表示，她昨晚在看到聯合報記者侯俐安的聲明後立即回應，認為對方的說法有多處與事實不符。她強調，“潘孟安事件”最初是侯俐安主動聯絡她，並非聯合報高層指定或安排，“在整個過程中，我都只與侯俐安聯絡，從未接到任何報社主管的通知”。



王鴻薇指出，自己出身媒體界，瞭解保護消息來源的重要性。過去在潘孟安提告過程中，對方曾要求她公開記者姓名，她堅持拒絕以維護採訪原則。她說，直到侯俐安晚間自行以本名發聲，她才公開承認對方為報導來源，“這是對新聞倫理的基本尊重”。



對於侯俐安聲稱曾提醒她“不要再召開記者會”，但她仍照常舉行。王鴻薇回應說：“那天（12月4日）我的記者會召開時，聯合報的報導早已刊出。我不可能搶在他出報之前”。他表示手上有相關資料可證明該日報導與記者會同時進行，否認有任何違反提醒或搶先曝光的行為。