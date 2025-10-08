美促台防務預算GDP10%　藍轟窮兵黷武

藍委陳玉珍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）美國國防部印太安全助理部長提名人約翰.盧（John Noh）在聽證會中指出，支持美國總統特朗普所說，台灣的“國防”預算應提升到GDP的10%。對此，中國國民黨“立委”陳玉珍今天痛批，這等於是總預算的八成都要花在軍備上，難道現在真準備要打仗了嗎？如此窮兵黷武的代價是什麼？完全不合理。



國民黨“立委”林沛祥也說，“國防”預算到達GDP10%時，通常代表已陷入戰爭狀態，如果真是這樣的話，不禁想問，如果真要花這麼多錢，美國的具體承諾在哪裡呢？防務預算還是要以我們自己的意願為主，不能美國說了算。



特朗普在大選期間接受《華盛頓郵報》專欄作家狄森（Hugh Hewitt）專訪時談及台海情勢指出，台灣應該在“國防”上投入更多資源，最高應達GDP的10%。約翰.盧7日在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上明確表示，他“強烈支持”這項主張。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時對此表示，台灣去年的GDP是新台幣25兆多，如果要編10%來當防務預算的話，差不多就是2.5兆，而政府總預算今年編的金額是3.1兆，等於總預算需有8成以上要放在防務預算上，那其他事情要不要做？



陳玉珍質疑說，相關的衛福、教育、經濟發展、文化等等，其他事情都不用做了嗎？這狀況是變成窮兵黷武，這樣全面備戰的狀況，是要回去過往的戰地政府時代，什麼事情都停下來只備戰嗎？



陳玉珍批評，美國官員在講這些話時，有沒有考慮過我們的立場？她認為，“中華民國”預算由人民選出來的民意代表來決定，美國人要幫助台灣，我們非常感謝、也非常希望，但美國必須瞭解台灣現況，不可能把錢都拿去向美國買武器，這非常不合理。