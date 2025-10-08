傅崐萁籲軍方接手清溝　指志工安全防護不足

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月8日電(記者 俞敦平)花蓮光復災後復原工作持續推進，但志工在救災現場接連傳出傷亡，引發社會關注。中國國民黨“立法院”黨團總召、花蓮“立委”傅崐萁今日在“立法院”質詢時表示，政府動員大量志工進入災區令人感動，但在安全宣導、防護裝備與現場分工上準備不足，要求“衛福部”應即刻向“行政院”建議，將高風險的清溝作業交由軍方工兵接手，以免再有志工受傷或罹難。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會8日邀請“環境部長”、“勞動部長”及“衛福部長”針對“災後復原重建及清理因應作為”進行專題報告並備質詢。



花蓮光復鄉在強震與豪雨後成為重災區，部分村落積水與淤泥仍未清除。“中央”號召全台志工投入災後整理，根據賴清德日前說明，教師節連假三天共有超過11萬人次志工進入災區。然而，近日已有志工在清理過程中因鐵條劃傷感染身亡，亦有志工搬運重物時手指遭壓斷，引發對安全防護的疑慮。傅崐萁以當地“立委”身分，要求“中央部會”檢討救災現場管理機制與志工分工。



傅崐萁首先向“衛福部長”石崇良詢問，花蓮災區的醫療與安置工作是否周全。石崇良答覆，災情發生後即啟動醫療救援團隊（DMAT），在收容所設立臨時醫療站，並優先派駐醫護人員至百人以上的收容點。他表示，為協助災民復原，“衛福部”也放寬安置規定，允許入住旅館或民宿，每日補助兩千元至十月底止，並已啟動家訪與補助撥款作業。



傅崐萁隨即指出，“中央”動員的志工數量龐大，僅在光復地區每日就有數萬人進入災區，但“衛福部”與相關部會對安全宣導、裝備準備與分工規劃顯然不足。他強調，“台灣人民的愛心令人感動，但政府要有能力保護這群善心人士。”他並質疑，志工在災區執行任務時，是否有足夠的醫療準備與防護宣導，哪些工作應由專業人員或軍方接手，應有明確規範。



石崇良回應，“衛福部”已製作衛教宣導影片，提醒志工穿戴長靴、防水手套與防護衣，注意清潔與飲食衛生，並在部分地點提供指導。不過他也坦言，全台自發前往的志工人數遠超預期，“衛福部”無法全面掌握各地情況。