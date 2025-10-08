輝達落腳台北傳卡關　陳其邁積極爭取到高雄

民進黨籍高雄市長陳其邁8日在議會答詢時公開向輝達招手。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）輝達（NVIDIA）原先宣布海外總部將落腳台北市北投士林科技園區，但傳出計劃生變，其他五都開始積極爭取。民進黨籍高雄市長陳其邁8日在議會答詢時表示，如果輝達在台北碰到阻礙的話，到高雄也是不錯的選擇，市府會拿出更優惠條件爭取。



高雄市議會第4屆第6次定期大會8日進行市長施政報告與質詢。民進黨籍高雄市議員郭建盟質詢提到亞灣2.0包括企業總部、商務資源、購物、夜經濟都布置完整，國民黨籍高雄市議員蔡武宏也提到靠近亞灣的205兵工廠遷建與未來發展等問題。



針對蔡武宏詢問205兵工廠是否有機會轉型為大巨蛋或其他重大建設，陳其邁回應，生蛋容易養蛋難，但卻是輝達來高雄不錯的選擇，這部分他會來積極爭取。



陳其邁表示，輝達如果來，當然會帶動整體AI的應用，對高雄發展將是關鍵性的里程碑，台積電2奈米如果再加上輝達GPU世界大廠，對高雄未來10年、20年相當重要。



陳其邁強調，輝達選擇台北有其考量，因下游伺服器或半導體廠商大部分集中在北部，這是北部的優勢；但南部有軟體人才、生活、教育等各方面條件。他說，高雄其實有很多蓬勃的新創公司及系統整合商，很適合做為軟體服務業的發展基地。



陳其邁舉例，高雄有AMD研發中心、IBM研發中心，數百名人員都在亞灣區，再加上思科，聚落逐漸形成。市府會拿出更優惠條件爭取，輝達如果在台北碰到阻礙的話，到高雄也是不錯的選擇。