美喊台軍費GDP10%　顧立雄：漸進5%

台“國防部長”顧立雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）美國國防部印太安全助理部長被提名人約翰.盧（John Noh）日前在國會聽證會中表示，支持特朗普主張台灣軍費應提高至GDP的10%。台“國防部長”顧立雄8日表示，防務支出會依威脅情勢與能力建構需求調整，明年將超過GDP的3%，並逐步朝5%邁進，展現強化自我防衛決心。



國民黨“立委”陳玉珍計算，台灣去年GDP是新台幣25兆5000多億元，以去年總預算3兆元、今年3.1兆元來看，等於83%左右總預算都放在“國防”預算上，根本是“窮兵黷武”。



顧立雄8日出席“立法院”財政、經濟兩委員會聯席審查“因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算案”前受訪表示，防務支出一向依據敵情威脅與防衛作戰能力建構目標編列，主要聚焦四大面向，包括：不對稱作戰能力建構；防衛韌性強化；後備戰力提升；應對灰色地帶襲擾的能力。



他指出，賴清德已承諾提高軍費，明年“國防”支出將超過GDP的3%，並逐步實現最終5%的目標，同時兼顧財政可負擔性與防衛能力建構，這是台灣一貫立場，也將展現在世人面前。



顧立雄進一步說明，“國防”事務改革正在進行中，包括指揮管制去中心化、任務式指揮推動、實戰化訓練、後備制度改革與動員體系檢討，並透過兵棋推演與實兵驗證，強化軍隊成為能戰、敢戰的勁旅。