龔明鑫：沒有五五分　台灣仍是台積電主基地

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，美方預計很快將與台灣簽署新的貿易協議，並喊話台美晶片製造應調整為“五五分”。“經濟部長”龔明鑫8日於“立法院”受訪回應，並沒有所謂“五五分”的情況，台灣仍是台積電母公司與先進製程的核心基地，主導權在台灣。



龔明鑫8日出席“立法院”財政、經濟兩委員會聯席審查“中央政府”因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算案”前受訪表示，根據台積電規劃，在美國投資約1650億美元、興建6座晶圓廠，但在台灣的布局規模“超過10幾座廠、更多”，比例上不會出現所謂的“五五分”。



他強調，美方當然對半導體產業高度期待，但台積電仍以台灣為母公司據點，先進製程最大的生產量與獲利仍集中於台灣，台灣依舊是最賺錢、最具競爭力的生產基地。



龔明鑫表示，台商回台投資已創造近3兆元新台幣的發展能量，政府將持續協助企業布局全球市場，推動世界台商、行銷世界的策略，包含半導體與關鍵產業鏈的國際化發展。



他指出，不論是投資美國、德國或日本，政府態度都是一貫，只要有訂單、能賺錢、對產業有幫助，政府都會提供行政協助與政策配合。例如日本地方政府對投資案提供優惠、生活與交通便利措施，台灣政府也會持續協助企業順利拓展。



中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢，台積電赴美投資是否是台灣自我矮化、讓美國偉大？龔明鑫答詢，台美經貿關係是互利雙贏，美國好、台灣也好，雙方合作對彼此產業升級都有助益，這不是讓美國偉大，而是共創繁榮。