綠委轟台進口俄油全球第三　台：歐盟禁就停

台“經濟部長”龔明鑫接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”郭國文8日質詢質疑，台灣自俄羅斯進口石腦油（輕油）高達680萬噸、總額約49億美元，全球排名第三，今年更可能升至第一，台灣是幫助俄羅斯的俄烏戰爭幫兇嗎？台“經濟部長”龔明鑫答詢，尊重歐盟意見，若歐盟明年明令禁止，業者也會停止購買。



至於外界關切美國總統特朗普揚言要對進口俄油國家課徵高關稅一事，龔明鑫表示，目前並未聽聞美方有相關正式政策，無法臆測，但確實有看到風險，會盡量避險。



“立法院”經濟、財政委員會8日聯席會議審查“強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別預算案”，郭國文質詢，根據芬蘭能源清潔空氣研究中心統計，自2022年2月以來，台灣自俄羅斯進口石腦油高達680萬噸、總額約49億美元，全球排名第三，今年更可能升至第一，台灣是否成為俄烏戰爭幫兇？他並警告俄油依賴達45%，恐涉“國安”與道德風險。



龔明鑫答詢，俄烏戰爭爆發後，公營事業中油未再進口俄羅斯石油；但民間企業台塑確有購買，且符合G7與歐盟規範價格上限。他強調，政府已與業者溝通，要求嚴守國際制裁框架，若歐盟明年明令禁止，業者也會停止購買。



龔明鑫說明，針對台塑進口俄羅斯石腦油，“經濟部”已與業者充分溝通，確認相關交易均符合G7（七大工業國組織）與歐盟制定的油價上限機制，未違反制裁規範。“經濟部”也有詢問歐盟意見，若明年有進一步限制，會請業者配合不再購買。



郭國文進一步追問非半導體產業補助情況，龔明鑫回應，“經濟部”編列補助經費約460億元新台幣，其中多數用於傳統產業，並非僅限研發性補助。至於半導體產業部分，因美方仍進行《貿易擴展法》232條款國安調查，相關措施尚未公布，後續將採專案輔導方式協助業者因應。



郭國文問及，去年台灣對美農產品逆差達28億美元，“農業部”卻編列45億補助，質疑是否變相補貼美國？他並舉例，台灣對美出口6大農產品：蝴蝶蘭、吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀、茶葉與毛豆，共計出口51億元，補助設計是否不當？



“農業部長”陳駿季答詢，美方並未要求採購雞肉或特定農產品，目前進口關稅仍在談判階段。補助45億元主要針對台灣農民與供應鏈調整，屬互補性支援，並非全部用於美方採購，不會造成衝擊。