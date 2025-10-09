李世暉：高市早苗很難突破日本外交框架

台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）有望成為日本首相的自民黨總裁高市早苗，如何影響日本未來對外政策？台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉接受中評社訪問表示，即便高市早苗有鮮明的個人色彩，但也很難突破日本外交上的框架，未來日本仍會在日美同盟關係的基礎上，尋求與周邊國家互動。



李世暉說，即便高市早苗曾暗示可能重新談判7月達成的美日關稅協，但不可能推翻，更可能的是對美談判策略，畢竟美日還有許多東西還在談，如半導體等，高市早苗衹有喊出不滿，才可能讓美國總統特朗普讓步。自詡為前日本首相安倍晉三接班人的高市早苗，未來若訴諸情感的“安倍牌”，特朗普或許會為了讓高市早苗政權站穩腳跟，對日有所讓步。



當選日本執政黨自民黨總裁的高市早苗，可望在10月15日日本國會新會期開議時，獲眾議員投票當選首相的可能性最高，由於高市早苗具極右派、保守民主主義者的傾向，過去長年也主張“台灣有事即日本有事”，高市早苗上台後的日本對外關係成矚目焦點。



李世暉為日本京都大學經濟學博士，曾任政大日本研究碩士、博士學位學程主任，現為台灣日本研究院理事長、政治大學國際事務學院專任教授兼日本研究學位學程主任，研究專長包括日本經濟、日本科技。



李世暉接受中評社訪問表示，高市早苗當選自民黨總裁後，就積極與在野黨進行政策上的協調，立憲民主黨雖然也推出野田佳彥，但只要在野黨不要變成一個聯盟，高市早苗當選的可能性會較大。日本未來的對外政策方向，即便高市早苗具有鮮明的個人色彩，但日本的外交政策具有一貫性或連續性，很難出現像韓國一樣，元首一換就突然倒向美國，再突然倒向中國。



李世暉說，對日本而言，未來最重要的依舊還是日美關係，日本會在維持日美同盟關係的基礎上，再尋求與周邊國家的互動，包括中國大陸、台灣、東南亞等，因此日美關係一定是前提與基礎，即便前日本首相石破茂採取較親中的路線，但也需要處理好日美關係後，才有空間去處理日中關係，也許有的人會有以日中關係取代日美關係的錯誤期待，但這是不可能的。