訕笑片劉世芳擬告　民眾黨：“國家”機器出手

針對劉世芳將對網友提告，民眾黨“立院”黨團表示看法。（照：民眾黨團提供） 中評社台北10月8日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩時，災害應變中心召開會議時，有網友發現，“內政部長”劉世芳9月23日從監視器記錄看到馬太鞍橋被沖垮只剩橋墩時，發出“呵呵呵”笑聲，痛批她幸災樂禍，災害應變中心火速澄清，並揚言提告。對此，民眾黨今天表示，“國家”機器又出手了。



民眾黨“立院”黨團表示，司法檢調又要對網友下手，目標是護航花蓮堰塞湖潰堤第一時間，就開始動用資源調閱死者戶籍、要做政治攻防的“內政部長”劉世芳，揚言要將質疑她的網友依法送辦。



民眾黨表示，這幾日網友討論，劉世芳9月23日在災害應變中心看到馬太鞍溪橋遭沖毀時，竟然當場“呵呵呵”，令人毛骨悚然。民進黨籍“立委”范雲解釋那是“苦笑”，證實了劉世芳真的有笑，但劉世芳卻大喊遭抹黑，災防中心更發出新聞稿威脅誰還敢再討論，就要依《災害防救法》函送法辦！劉世芳更強硬警告媒體“任何假訊息，一律移送地檢署！”



民眾黨批評“天吶，檢調真是好工具！”今天黨團總召黃國昌質詢“法務部長”鄭銘謙，《災害防救法》哪一條涉及刑事處罰？鄭銘謙支支吾吾回答不出來，後來乾脆叫“立委”自己去讀法條，傲慢至極。



黃國昌指出，《災防法》53條規定，僅有“散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者”，才會面臨三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金等刑事處分，但要定罪的前提是，其散播的是“足以妨害公共利益的假訊息”。